BASF Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Basf hat im letzten Jahr eine Rendite von -5,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 12,12 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt im Durchschnitt -17,82 Prozent, wobei Basf aktuell um 12,12 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 45,05 EUR für die Basf-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 46.045 EUR, was einer Abweichung von +2,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Basierend auf dem RSI7 liegt Basf derzeit bei 22,3 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 43,31, was bedeutet, dass Basf hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen und Themen rund um Basf gab. Insgesamt ergibt sich aus neun Handelssignalen ein Bild von 8 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was letztendlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie von Basf bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

