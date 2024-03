BASF-Aktie: Jetzt geht endlich die Post ab!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Volle Fahrt voraus: Die Aktie des Chemiekonzerns BASF (WKN: BASF11) erklimmt am Donnerstagmorgen ein neues 52-Wochen-Hoch bei 52,88 €. Was treibt den Wert, der in den vergangenen Tagen um mehr als +7% zugelegt hat, aktuell an? Und ist das erst der Auftakt zu weiteren Kurssteigerungen?