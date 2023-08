BASF Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Basf am 12.08.2023, 08:38 Uhr, mit dem Kurs von 46.76 EUR. Die Aktie der Basf wird dem Segment "Diversifizierte Chemikalien" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Basf nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Basf ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Basf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,72, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,48, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Basf. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Basf aktuell 7,54. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -18,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Basf bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

