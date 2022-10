BASF-Aktie: Ich bleibe skeptisch trotz Gaspreisbremse!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leserin, lieber Leser, der Chemie-Konzern BASF weist einen gigantischen „Gashunger“ auf. So verbraucht allein das Werk in Ludwigshafen pro Jahr mit 37 Terawattstunden genau so viel wie die gesamte Schweiz. Dabei geht ein Teil des Erdgases als Rohstoff in die Synthesen komplexer Stoffe, der Rest dient der Energieerzeugung. Denn die meisten chemischen Reaktionen in diesem Bereich sind endotherm. Das… Hier weiterlesen