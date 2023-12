BASF Aktie: Grund zur Sorge?

Die Aktie von Basf wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 9,56 insgesamt 92 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 115,41 beträgt. In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Basf ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt. Die Auswertung zeigt, dass es 3 positive Signale und 0 negative Signale gab, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Basf mit 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,85 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt die Analyse also gemischte Bewertungen, wobei die fundamentale Analyse und die Dividendenpolitik positiv bewertet werden, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment im Internet eher negativ ausfallen.

