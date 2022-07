BASF-Aktie: Große Sorgen bei den Anlegern

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Aufgrund einer möglichen Rezession bewegt sich der DAX aktuell in Richtung Süden. Ebenfalls steigt der Verkaufsdruck in der Gasversorgung, denn es droht das Russland den Gashahn vollständig abdreht, woraus Produktionsausfälle resultieren würden. Dies beeinflusst natürlich den Verlauf der BASF-Aktie in Richtung Süden. Was die Woche über passierte BASF ist derzeit in Investitionslaune: Am Dienstag gab der Chemieriese bekannt, seine Produktionskapazitäten… Hier weiterlesen