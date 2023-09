BASF-Aktie: Gift in der Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die BASF-Aktie scheint sich derzeit in rauem Fahrwasser zu befinden, wie die kürzlich veröffentlichten Zahlen belegen. Mit einem Schlusskurs von 42,89 EUR in der letzten Handelswoche zeigt die Aktie einen negativen Trend. Ein Rückgang von -0,33 % in der letzten Woche und sogar -8,6 % im aktuellen Monat deutet auf eine abwartende Haltung der Investoren hin. Aber ist diese Vorsicht gerechtfertigt? Die BASF-Aktie könnte durch eine weitere Entwicklung im Zusammenhang mit PFAS-Chemikalien beeinflusst werden, die weitreichende Auswirkungen auf die Industrie haben könnte.

Debatte um PFAS-Chemikalien

Umweltministerin Steffi Lemke hat ihre Absicht bekundet, die Verwendung der sogenannten PFAS-Chemikalien, die in einer Vielzahl von Produkten und Industriezweigen eingesetzt werden, einzuschränken. Dieser Schritt stößt auf Kritik aus...