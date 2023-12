BASF-Aktie: Geht es 2024 endlich nachhaltig hoch?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) konnte sich in den vergangenen Wochen auch dank des jüngsten Deals rund um Wintershall Dea an der Börse stabilisieren. Damit stehen die Zeichen nach Ansicht unterschiedlicher Analysten gut, dass sich die Erholung auch in nächster Zeit fortsetzt.