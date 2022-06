BASF-Aktie: Die Gefahr ist noch nicht gebannt!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF ist derzeit in Investitionslaune: Am Dienstag gab der Chemieriese nun bekannt, seine Produktionskapazitäten am US-Standort in Geismar, Louisiana für wichtige Spezial-Amine bis Mitte 2023 erhöhen zu wollen. Amine sind Stickstoffverbindungen, die ähnliche chemische Eigenschaften aufweisen wie Ammoniak. Die sogenannten Polyetheramine und tertiären Amine vertreiben die Ludwigshafener unter den Marken Baxxodur und Lupragen. Das Baxxodur-Portfolio von BASF wird etwa als… Hier weiterlesen