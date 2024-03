BASF Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einsichten in die Bewertung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Basf zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +8,88 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +7,19 Prozent aufweist.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Basf mit einer Rendite von 3,81 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hervorragend ab. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,3 Prozent kommt, liegt Basf mit 21,11 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich weist Basf eine Dividendenrendite von 7,61 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt +2,13 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

