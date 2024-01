BASF Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Basf eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Jedoch haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Basf auch in diesem Kriterium eine "Gut" Bewertung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Basf mit einer Rendite von 12,77 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,93 Prozent, wobei Basf mit 17,7 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Basf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,6 EUR lag. Der letzte Schlusskurs (45,02 EUR) weicht somit um -1,27 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (45,28 EUR) weicht mit -0,57 Prozent nur leicht vom letzten Schlusskurs ab, was auch in diesem Fall zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Basf-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten trüber geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Basf-Aktie also ein "Schlecht"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

