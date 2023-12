BASF Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die technische Analyse zeigt, dass die Basf-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 46,89 EUR und der letzte Schlusskurs bei 40,585 EUR, was einer Abweichung von -13,45 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 43,77 EUR unter dem Schlusskurs und weist eine Abweichung von -7,28 Prozent auf. Basf hat somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhalten.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Basf in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,91 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance dieser Aktien lag bei 7,58 Prozent, was bedeutet, dass Basf im Branchenvergleich um -12,49 Prozent unterperformt hat. Auch im Sektorvergleich der "Materialien"-Branche lag Basf um 12,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Basf erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Basf in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen. In den letzten zwei Wochen gab es vermehrt positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Auf dieser Ebene wurden auch vier Handelssignale ermittelt, wovon vier als gut und keines als schlecht bewertet wurden. Insgesamt wird die Aktie von Basf als "Gut" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben abgenommen. Basf erhält daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität.

