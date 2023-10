BASF-Aktie: Dividendenfalle?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die vergangene Woche hat Anleger der BASF-Aktie auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle geschickt. Mit einem Abschluss von 42,51 EUR am Mittwoch verzeichnete die Aktie ein Plus von 1,9% seit Montag. Dennoch warnt der aktuelle Monat mit einem Rückgang von 0,87% vor zu viel Optimismus. Mit den fluktuierenden Zahlen und der Unsicherheit des Marktes rücken die Expertenmeinungen in den Vordergrund, um das Bild dieser Aktie klarer zu zeichnen.

Kursentwicklung diese Woche: +1,9%

Monatliche Performance: -0,87%

Aktueller Kurs: 42,51 EUR

Analysten-Einschätzungen und der Markt

Die Privatbank Berenberg hat jüngst das Kursziel für die BASF-Aktie von 50 auf 45 Euro nach unten korrigiert, behält jedoch die Einstufung “Hold”. Laut Analyst Sebastian Bray könnte der Chemieriese BASF in den nächsten zwei Wochen seine Prognose für das operative...