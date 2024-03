BASF Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von Basf wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da es insgesamt 94 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Der Branchendurchschnitt beträgt 95,97, während das KGV von Basf bei 186,14 liegt. Aus fundamentalen Analysegesichtspunkten erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ist Basf im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,49 %) mit einer Dividende von 7,61 % höher zu bewerten. Die Differenz beträgt 2,12 Prozentpunkte, wodurch die Einstufung auf "Gut" lautet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Basf unterhalten. Die Redaktion bewertet dies als "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Basf in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

