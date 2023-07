BASF-Aktie: Beginnt hier eine große Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Inbetriebnahme seiner Kathoden-Fabrik in Deutschland, hat BASF – das Ludwigshafener Chemieunternehmen, eine weitere Erfolgsmeldung gemacht: Das Motorenlabor für Motorräder im chinesischen Guilin hat die „ISO 17025“-Zertifizierung in den Bereichen Emissions- und Lebensdauertest erhalten.

Die Betreibergesellschaft des Standorts ist „BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions“ (ECMS), eine Tochtergesellschaft von BASF. Der DAX-Konzern betrachtet diese Zertifizierung als Beweis für seine technische Kompetenz im Qualitätsmanagement am Standort Guilin. Sie ermöglicht es dem Unternehmen nun, Prüfberichte und Zertifikate an Kunden auszuhändigen, ohne dass diese weiteren Tests unterzogen werden müssen.

Weitere internationale Geschäftsmöglichkeiten laut BASF

JiaDi Zhang, Manager bei ECMS...