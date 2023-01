BASF-Aktie: Ausstieg aus  Öl- und Gastochter Wintershall Dea!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ein Aktionär von BASF ist überzeugt, dass der Ausstieg aus der Öl- und Gastochter Wintershall Dea in Russland den Weg für den Börsengang frei mache. Zudem ist es BASF so möglich, sich auf das Chemiegeschäft zu konzentrieren. Unterdessen sind einige Analysehäuser und Banken damit beschäftigt, ihre Einstufungen zu verkünden. Diese fallen durchmischt aus. Während Goldman Sachs ein Kursziel von 53,00 EUR, bei einer neutralen Bewertung ausgibt, sieht die DZ-Bank den fairen Wert inzwischen bei 63,00 EUR und gibt ein Kauf-Rating aus.

Charttechnisch an einer wichtigen Marke!

Im Zuge der Kurserholung seit September letzten Jahres ist es den Bullen der BASF-Aktie gelungen, in den harten Widerstandsbereich von etwa 53,00 EUR vorzudringen. Dort kam es bereits im März und Juni letzten Jahres zu einem Abprallen. Die große Frage ist nun, wird den Bullen der Durchbruch gelingen? Schaut man sich die saisonale Entwicklung der letzten Jahre an, so ist aus zyklischer Sicht ein mit einem Rücklauf bis in den März zu rechnen.

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 25 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 83.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die BASF-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BASF-Analyse vom 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich BASF jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BASF-Analyse.

BASF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...