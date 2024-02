BASF Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Basf ist insgesamt besonders negativ. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die wir ausgewertet haben, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu erhalten. Insbesondere negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte. Darüber hinaus haben wir diese Analyse mit konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien angereichert, wobei 0 schlechte und 6 gute Signale zu sehen waren. Aufgrund dieses Bildes lässt sich insgesamt eine "Gut" Empfehlung ableiten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Basf-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Basf-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 33,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 35,47, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Basf in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefern Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Basf wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Basf derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Chemikalien. Der Unterschied beträgt 2,48 Prozentpunkte (7,61 % gegenüber 5,14 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

