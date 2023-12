BASF Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von Basf wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 9,56 liegt um 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 115,41 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Basf von 45,585 EUR eine Entfernung von +0,21 Prozent vom GD200 (45,49 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 43,05 EUR auf, was einem Abstand von +5,89 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Basf-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt in den letzten 7 Tagen 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da Basf auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Branchenvergleich erzielte Basf in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 6,77 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -5,48 Prozent im Branchenvergleich für Basf und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse ein gemischtes Bild, wobei die fundamentale Analyse die Aktie als "Gut" bewertet, während die technische Analyse und der Branchenvergleich gemischte Signale liefern. Anleger sollten diese verschiedenen Analysen berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

