BASF-Aktie: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial – Kursziel bei 49,98 EUR

Die BASF-Aktie ist derzeit laut Analystenmeinung unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt mit 49,98 EUR um +6,89% über dem aktuellen Kurs.

• BASF-Kurs am 31.08.2023: +1,00%

• Guru-Rating von BASF bleibt unverändert bei 3,33

• Vier Analysten empfehlen Verkauf der Aktie

Mit einem Plus von +1,00% am gestrigen Börsentag und insgesamt +3,60% in den vergangenen fünf Handelstagen zeigt sich der Markt relativ optimistisch gegenüber dem Chemiekonzern.

Von insgesamt 30 untersuchten Bankanalysten empfehlen vier die Aktie zum Verkauf und sechs zu Kaufzwecken. Die Mehrheit (16) stuft sie als “halten” ein. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einschätzung mit einer Optimismusrate von +33,33%.

Trotz des positiven Trends sind nicht alle Experten davon überzeugt: Einige halten das Potenzial für überschaubar oder verweisen auf...