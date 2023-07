BASF-Aktie: Analysten erwarten Kursanstieg auf 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie wird aktuell von vielen Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 51,00 EUR und damit um +12,48% höher als der gegenwärtige Kurs.

• BASF verzeichnete am 14.07.2023 einen Rückgang um -1,97%

• Das durchschnittliche Guru-Rating für BASF bleibt unverändert bei 3,32

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich ein insgesamt neutraler Trend gezeigt. Gestern fiel die Aktie um -1,97%, was zu einem Anstieg von nur +0,65% in dieser Woche führte.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen sind im Durchschnitt fünf Experten der Meinung dass es sich lohnt jetzt in die Aktie zu investieren mit einer Kaufempfehlung . Sechs weitere Analysten empfehlen ebenfalls zum Kauf aber ohne Euphorie. Fünfzehn Experten sehen eine neutrale Bewertung als angebracht an und vier...