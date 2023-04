BASF-Aktie: Am 27. April gibt es Geld!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

dieser Tage darf sich in einem bestimmten Punkt glücklich schätzen, wer Aktionäre bei BASF ist. Die Ludwigshafener haben heute eingeladen zur Hauptversammlung am 27. April. Dies wird auch mit einer Quartalsmitteilung verbunden sein. Die AG wird nach der Hauptversammlung ihre Dividende an die Aktionäre ausschütten – und die hat es in sich. Bezogen auf den aktuellen Kurs kassieren Aktionäre von der BASF dann 6,7 % Dividendenrendite – ein schöner Ertrag. Die Dividende wird auch in einem Jahr den gängigen Schätzungen nach so hoch ausfallen wie in diesem Jahr. Mit anderen Worten: Wer heute kauft und über z. B. 13 Monate hält, wird insgesamt ca. gut 13 % allein an Dividende kassieren – ein schöner Ertrag über einen Zeitraum von nur gut einem Jahr. Mittlerweile ist auch die Kursstabilität des...