BASF-Aktie: 7,6% Dividendenrendite, aber...

Die BASF-Aktie ist in den vergangenen sechs Monaten per Saldo auf der Stelle getreten (+2%) und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 45,00 Euro. Dabei zählt der Chemie-Gigant mit einer Dividendenrendite von aktuell über 7% zu den Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen in der Dax-Familie. Für das abgelaufende Geschäftsjahr konnten sich BASF-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung...