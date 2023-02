BASF-Aktie: 6,8% Dividendenrendite, aber...

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

BASF-Aktionäre konnten sich im vergangenen Jahr über eine Dividende in Höhe von 3,40 Euro je Aktie freuen, daraus errechnet sich eine Dividendenrendite von rund 6,8%. Und in diesem Jahr dürfte die BASF-Ausschüttung wohl ähnlich hoch ausfallen. Der Haken dabei: Im Fokus: BASF-Aktie In den vergangenen zehn Jahren weist die BASF-Aktie einen Kursabschlag von im Mittel -3,4%...