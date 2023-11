BASF-Aktie: Ein 10-Jahrestief droht

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Mit einem Kursverlust von fast -3% am Montagmorgen startet die BASF-Aktie (BASF11) ganz schwach in die neue Handelswoche und setzt sich an die Spitze der Verlierer im DAX. Der Ende Oktober begonnene leichte Aufwärtstrend scheint damit schon wieder Geschichte zu sein. Was drückt auf die Stimmung bei BASF?