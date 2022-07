BASF-AKTIE: Bringt das die große Wende?!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Kurzmeldung: Aufatmen bei deutschen Anlegern! Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) zieht in diesen Minuten kräftig an, nachdem eine positive Nachricht über die Ticker gelaufen ist. Das Papier springt bei Tradegate um mehr als +3% auf knapp unter 43 € hoch, nachdem die russische Regierung hat verlauten lassen, sie werde nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 weiter Gas nach Deutschland liefern.

Russland will weiter Gas liefern

Russland hat Vorwürfe zurückgewiesen, das Fehlen einer ...





