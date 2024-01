BASE Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Base":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Base-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert sind. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Base-Aktie liegt bei 2, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 40,94 und zeigt an, dass die Base-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Basierend auf der RSI-Bewertung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Base in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich nicht außergewöhnlich verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Base-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 278,47 JPY beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 270 JPY auf ähnlichem Niveau, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Trends.

Insgesamt erhält die Base-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine gemischte Bewertung mit positiven und neutralen Einschätzungen.