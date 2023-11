BASE Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Bei Base liegt der RSI7 aktuell bei 74,19 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 50,58, was bedeutet, dass Base weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Base. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Base, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Base daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Base-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher sowohl für den RSI als auch für die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.