BASE Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Base in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Base gezeigt, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Base. Es gab keine negativen Diskussionen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Base daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Base eine Ausprägung von 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,68, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Gut" für Base.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft bei 278,95 JPY, während der Kurs der Aktie bei 244 JPY liegt, was einer Abweichung von -12,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 249,34 JPY führt zu einer Abweichung von -2,14 Prozent und damit zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral" für Base.