Berlin (ots) -Immer mehr junge Menschen entscheiden sich nach der Schule für ein Studium und gegen eine Ausbildung. Eine Entwicklung, die Wirtschaft und Arbeitgeberverbände seit Jahren kritisch sehen. Dabei bieten Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vielfältige Ausbildungsplätze mit hervorragenden Karrierechancen an. Dennoch gab es 2022 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes acht Prozent weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge als im Vor-Corona-Jahr 2019. Und dieses Jahr sieht es nicht viel besser aus: Obwohl das neue Ausbildungsjahr 2023 bereits längst begonnen hat, sind noch viele Stellen unbesetzt. Der BAP Job-Navigator hat zum Ausbildungsstart das aktuelle Stellenangebot für angehende Azubis in Deutschland genauer unter die Lupe genommen. Im Fokus der Analyse standen neben der allgemeinen Entwicklung am Ausbildungsmarkt auch die ausgeschriebenen Stellen in einzelnen Berufsgruppen und Bundesländern.Zahl der Ausbildungsplätze nimmt seit Jahren zuIn vielen Regionen Deutschlands haben Schülerinnen und Schüler bei der Ausbildungssuche die Qual der Wahl. Im August 2023 veröffentlichten die Arbeitgeber deutschlandweit rund 166.000 Ausbildungsplätze in Print-Medien, Online-Jobbörsen und auf ihren Firmenwebsites, fast 40.000 Stellen mehr als im Vorjahresmonat. Dabei waren über 9 Prozent aller im August ausgeschriebenen Stellen Ausbildungsplätze. Bemerkenswert: Von August 2021 auf August 2022 stieg das Ausbildungsplatzangebot bereits um über 30 Prozent an. 2023 lag das Plus nun sogar bei fast 32 Prozent.Im Vertrieb und Verkauf werden die meisten Azubi-Stellen angebotenDie meisten Azubis suchten Arbeitgeber für den Vertrieb und Verkauf. Im August 2023 schrieben sie in diesen Bereichen fast 51.000 Ausbildungsplätze aus. Dies entspricht einem Anteil von nahezu 31 Prozent aller Stellen in der Berufsgruppe. Am gefragtesten waren dabei Auszubildende zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann im Einzelhandel.Nachwuchskräfte in klassischen Bürojobs stark gefragtMit mehr als 39.000 Stellen wurden Ausbildungsplätze im Finanz- und Rechnungswesen ebenfalls sehr zahlreich angeboten. 24 Prozent aller Stellenangebote richteten sich hier gezielt an die Fachkräfte vor morgen. In dieser Berufsgruppe sind die möglichen Tätigkeitsfelder dabei besonders vielfältig. So können Schülerinnen und Schüler mit einem Faible für Zahlen ihre Ausbildung im Banken- und Versicherungssektor, aber auch in der Buchhaltung oder in der Finanzabteilung von Unternehmen absolvieren.Auch Industrie und Handwerk bieten viele AusbildungsplätzeIm Handwerk und Bauwesen lag das Ausbildungsangebot im August bei fast 38.000 öffentlich ausgeschriebenen Stellen und stieg im Vorjahresvergleich um 22 Prozent an. Der Anteil der Ausbildungsplätze an allen veröffentlichen Positionen fiel zwar mit zehn Prozent vergleichsweise niedrig aus. Doch die Anzahl der personalsuchenden Firmen war mit nahezu 17.000 Betrieben über alle Berufsgruppen hinweg am größten.Ausbildungsplätze im technischen Bereich (rund 33.000 Stellen) folgen auf dem vierten Platz, wobei angehende Elektronikerinnen und Elektroniker besonders gefragt waren.Aber auch Nachwuchskräfte in den Bereichen Verwaltung und Sekretariat können sich auf gute Jobaussichten freuen. Für diese administrativen Berufsprofile wurden insgesamt über 14.000 Ausbildungsplätze ausgeschrieben. In vielen öffentlichen Einrichtungen ist zudem bereits die Bewerbungsphase für 2024 angelaufen.Ausbildungsplatzangebot im Gesundheitswesen überraschend geringIn den vergangenen Jahren wurde der große Fachkräftemangel im Gesundheits- und Sozialwesen besonders deutlich, der auch weiterhin anhält. Umso überraschender ist es daher, dass sich im August von den insgesamt fast 234.000 angebotenen Stellen im Gesundheits- und Pflegepersonal lediglich fünf Prozent an Auszubildende richteten.In den Stadtstaaten werden prozentual weniger Azubis gesuchtMit Blick auf das Ausbildungsangebot in den einzelnen Bundesländern zeigen sich spürbare Unterschiede. So lag der Anteil der Ausbildungsplätze am gesamten Stellenangebot in den Flächenländern zwischen 8 und 11 Prozent. In Berlin (5 Prozent) und Hamburg (6 Prozent) liegt die Quote hingegen erheblich niedriger. Quantitativ gesehen gab es, wie nicht anders zu erwarten, in den bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich starken Ländern auch die meisten Stellenangebote für Azubis. An der Spitze steht Nordrhein-Westfalen mit über 35.000 Ausbildungsangeboten, gefolgt von Bayern (mehr als 28.000 Stellen) und Baden-Württemberg (über 27.000 Stellen).Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wird von der Agentur für Personalmarktforschung "index Research" im Auftrag des BAP durchgeführt. Dabei werden monatlich die Stellenangebote aus 200 Printmedien, 298 Online-Jobbörsen, mehr als 650.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Im August 2023 wurden insgesamt 1.767.310 Stellenanzeigen von 237.516 Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle geschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfach gezählt.Über den BAPDer Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs- und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 1.800 Mitglieder organisiert. 