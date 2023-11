BANNERKÖNIG baut Produktionskapazitäten aus

Gelsenkirchen (ots) -Die Online-Druckerei BANNERKÖNIG GmbH (https://www.bannerkoenig.de) konnte in den vergangenen Jahren ein stetes Wachstum verzeichnen - auch während der Corona-Krise. Das erklärte Ziel der Günes-Brüder, die das Unternehmen leiten, ist es, diese Expansion in den kommenden Jahren noch stärker voranzutreiben.Einen großen Schritt in diese Richtung tat BANNERKÖNIG, als das Unternehmen im August dieses Jahres an einen neuen, größeren Standort in Gelsenkirchen umzog. Das neue Firmengebäude umfasst eine dreimal so große Produktionshalle wie am alten Standort.Die zusätzliche Produktionsfläche nutzte BANNERKÖNIG umgehend für die Inbetriebnahme neuer Maschinen: Die Firma investierte eine 7-stellige Summe, um ihren Maschinenpark bedeutend auszubauen und somit die bisherigen Produktionskapazitäten zu verdoppeln.Neben der materiellen Ausstattung freuen sich die Günes-Brüder auch über eine personelle Aufstockung im Unternehmen: Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres hat BANNERKÖNIG 10 neue Arbeitsplätze geschaffen, um die neuen Produktionskapazitäten ausschöpfen zu können.Der Fokus für die kommenden Monate liegt jedoch nicht nur auf einer Erhöhung des Durchsatzes - auch das Produktsortiment der Druckerei soll weiter wachsen. Während die namensgebenden Banner (https://www.bannerkoenig.de/banner/) traditionell das Kerngeschäft sind und auch bleiben, sollen neue Arten von Druckartikeln hinzukommen, um Kunden noch umfassendere Lösungen aus einer Hand bieten zu können.BANNERKÖNIG ist eine Online-Druckerei, die jedoch gleichzeitig einen starken regionalen Bezug zu ihrem Firmensitz in Gelsenkirchen hat. Hier fertigt das Unternehmen sämtliche Produkte vollständig selbst nach hohen deutschen Qualitätsstandards. Das Portfolio umfasst neben Bannern unter anderem bedruckte Fahnen, Folien, Platten und diverse Displaysysteme. Stark automatisierte Betriebsabläufe stellen nicht nur eine gleichbleibend hohe Produktqualität sicher, sondern ermöglichen zudem kurze Lieferzeiten. Für eine effiziente Kundenbetreuung in ganz Deutschland verfügt BANNERKÖNIG über Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Köln und München.Pressekontakt:Selcuk GünesTel.: 0209 51957660E-Mail: presse@bannerkoenig.deOriginal-Content von: BANNERKÖNIG GmbH, übermittelt durch news aktuell