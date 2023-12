BANDAI NAMCO Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Für Bandai Namco zeigt der RSI derzeit einen Wert von 42,94, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Bandai Namco. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie mit einem "gut" bewertet, was zusammengefasst eine "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bandai Namco-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt negative Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3119,14 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2760 JPY liegt. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2964,04 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bandai Namco daher auf Grundlage trendfolgender Indikatoren eine "schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen im Internet haben einen Einfluss auf die Stimmung und Einschätzungen von Aktien. In Bezug auf Bandai Namco wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft wird.