BAKKEN ENERGY BEGRÜSST JIM SINEGAL UND RICHARD GALANTI ALS STRATEGISCHE BERATER

Bismarck, North Dakota und Westlake Village, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Dale Haugen und Matthew Stoltz aus North Dakota werden ebenfalls dem Entwicklungsteam für sauberen Wasserstoff beitretenBakken Energy, ein innovativer Entwickler von sauberem Wasserstoff, freut sich, die Aufnahme vonzwei angesehenen Unternehmensleitern als strategische Berater sowie von zwei hervorragenden Führungskräften aus North Dakota in sein Team für sauberen Wasserstoff bekanntzugeben.Jim Sinegal, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer von Costco Wholesale, und Richard Galanti, Geschäftsführender Vizepräsident, Finanzchef und Direktor von Costco Wholesale sind der angesehenen Beratungsgruppe Bakken Energy beigetreten. Ihr unschätzbares Fachwissen und ihre Führung werden die Fähigkeit von Bakken Energy stärken, sich in der dynamischen Energielandschaft zurechtzufinden und die Entwicklung sauberer Wasserstoffprojekte in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen.Als Mitbegründer von Costco Wholesale spielte Jim Sinegal eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Erfolgs des Unternehmens und der Etablierung seines Rufs als führendes Unternehmen in der Einzelhandelsbranche. Mit seinem profunden Verständnis von Geschäftsabläufen und strategischer Planung wird Sinegal das Team von Bakken Energy mit seiner visionären Führung und seinem Engagement Bestes zu leisten unterstützen und so das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens weiter vorantreiben.Richard Galanti, derzeitiger Geschäftsführender Vizepräsident, Finanzchef und Direktor von Costco Wholesale, bringt eine Fülle von Finanzwissen und Erfahrung in die Beratungsgruppe ein. Sein strategisches Finanzmanagement hat maßgeblich zum Wachstum, zur Rentabilität und zur Marke Costco beigetragen und machen seine Einblicke in die Finanzplanung und das Risikomanagement äußerst wertvoll, da Bakken Energy seine Geschäftstätigkeit ausweitet und neue Möglichkeiten erkundet.Steve Lebow, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Bakken Energy, äußerte seine Freude über die Zusammenarbeit mit Sinegal und Galanti mit den Worten: „Diese Zusammenarbeit bringt zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten mit umfassender Erfahrung im Einzelhandels- und Transportsektor zusammen, die Bakken Energy wertvolle Einblicke und Beratung bereitstellen werden. Ich kenne jeden dieser Herren seit mehr als 40 Jahren, jeder von ihnen ist seit den Anfängen von Bakken Energy dabei, und ich freue mich sehr, Jim und Richard in unserer bereits beeindruckenden Beratungsgruppe willkommen zu heißen. Ihr Beitritt unterstreicht unser Engagement, ein vielfältiges und sachkundiges Team zusammenzustellen, das unsere strategische Ausrichtung bei der Entwicklung von sauberem Wasserstoff zur Unterstützung der Dekarbonisierung der USA leitet.Dale Haugen und Matthew Stoltz, beides renommierte Fachleute mit bemerkenswerten Karrieren im Energiesektor von North Dakota, werden noch im Laufe dieses Jahres dem Team für sauberen Wasserstoff bei Bakken Energy beitreten und damit die Fähigkeiten des Unternehmens zur Dekarbonisierung der schwierigsten Wirtschaftsbranchen mit erschwinglichem sauberem Wasserstoff weiter ausbauen.Dale Haugen, der über vier Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Engineering, Infrastructure Asset Management und Utility Financial Planing verfügt, wird später in diesem Jahr zu Bakken Energy stoßen und die Entwicklungsprojekte für sauberen Wasserstoff leiten. Seine außergewöhnliche Aufsicht über die 1,1 Milliarden Dollar teure elektrische Infrastruktur und die Entwicklungsbereiche für eine lokale Genossenschaft im Westen North Dakotas hat ihm viel Anerkennung eingebracht, darunter auch die ,,American Council of Engineering Awards" von Montana und North Dakota für seine Arbeit am ,,Program Management for Power Growth; Bakken Boom". Mit mehr als 43 Jahren Berufserfahrung im Energiesektor bringt Dale bei Bakken Energy umfangreiche Erfahrungen in der Energieentwicklung sowie gute Beziehungen zu Produzenten, Entwicklern und Abnehmern im Energiesektor in North Dakota und darüber hinaus ein.Matthew Stoltz, ein Elektroingenieur, der seit 24 Jahren für Haugen arbeitet, verfügt über mehr als 36 Jahre Erfahrung in der Planung, Analyse und dem Betrieb von Hochspannungsnetzen. Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn leitete er den Ausbau des Übertragungsnetzes in der Region Bakken, um dem massiven Wachstum der Öl- und Gasindustrie Rechnung zu tragen. Die letzten 20 Jahre war er bei der Basin Electric Power Cooperative tätig. Stoltz, der zusammen mit Haugen noch in diesem Jahr dem Unternehmen beitreten wird, wird ein leitendes Mitglied des Entwicklungsprojekts für sauberen Wasserstoff von Bakken Energy werden.„Wir freuen uns sehr, Dale Haugen und Matthew Stoltz in unserem Team begrüßen zu dürfen," sagte Lebow. „Ihr Fachwissen im Bereich des kooperativen Managements wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Mission der Dekarbonisierung der schwierigsten Branchen der Wirtschaft weiter verfolgen. Wir sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge unsere Fähigkeit, die Entwicklung von Projekten für sauberen Wasserstoff voranzutreiben, weiter verbessern werden."Informationen zu Bakken EnergyBakken Energy ist ein innovatives Unternehmen für sauberen Wasserstoff, das daran arbeitet, der größte Produzent von erschwinglichem sauberem Wasserstoff in den USA zu werden. Bakken Energy ist ein innovatives Unternehmen für sauberen Wasserstoff, das daran arbeitet, der größte Produzent von erschwinglichem sauberem Wasserstoff in den USA zu werden. Ziel des Unternehmens ist es, die schwer zu dekarbonisierenden Wirtschaftsbranchen mit erschwinglichem sauberem Wasserstoff zu dekarbonisieren und eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln, die in eine kohlenstoffarme Zukunft führt.