BAE Systems und Heart Aerospace arbeiten zusammen an einem Akku für Elektroflugzeuge

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Göteborg, Schweden, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) -Leichter und bahnbrechender Akku für kommerzielle Elektroflugzeuge ermöglicht effiziente regionale FlugreisenBAE Systems, ein führendes Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, und Heart Aerospace, ein schwedischer Hersteller von Elektroflugzeugen, haben ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Akkusystems für das Regionalelektroflugzeug ES-30 von Heart bekanntgegeben.Der Akku wird der erste seiner Art sein, der in ein elektrisch betriebenes konventionell startendes und landendes Regionalflugzeug (eCTOL) integriert wird und einen effizienten, emissionsfreien und geräuscharmen Betrieb ermöglicht.,,Unsere branchenführende Lösung baut auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Bereitstellung von Technologien und Systemen auf, die für den Fortschritt im Bereich des nachhaltigen Verkehrs erforderlich sind," sagte Ehtisham Siddiqui, Vice President und General Manager of Controls and Avionics Solutions bei BAE Systems. ,,Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Heart Aerospace an dem innovativen Akkusystem für sein elektrisches Flugzeug."Das Programm wird die mehr als 25-jährige Erfahrung von BAE Systems bei der Elektrifizierung großer, schwerer Industriefahrzeuge zum Tragen bringen. Heute verfügt das Unternehmen über mehr als 15.000 Strom- und Antriebssysteme, die weltweit in Betrieb sind. Die Arbeiten an dem Programm werden in der hochmodernen Anlage des Unternehmens in Endicott, New York, durchgeführt.„Die umfangreiche Erfahrung von BAE Systems bei der Entwicklung von Akkus für Schwerlast-Bodenanwendungen und ihre Erfahrung bei der Entwicklung sicherheitskritischer Steuerungssysteme für die Luftfahrt machen sie zu einem idealen Partner in diesem wichtigen nächsten Schritt für das ES-30 und die Luftfahrtindustrie," so Sofia Graflund, Chief Operating Officer bei Heart Aerospace. „Wir freuen uns darauf, den Luftverkehr gemeinsam zu dekarbonisieren."Das ES-30 wird von vier Elektromotoren angetrieben und hat eine rein elektrische Reichweite von 200 Kilometern, eine erweiterte Reserve Hybrid-Reichweite von 400 Kilometern mit 30 Passagieren und die Möglichkeit, mit 25 Passagieren bis zu 800 Kilometer zu fliegen.Das ES-30 verfügt außerdem über einen kosteneffizienten und skalierbaren Aufrüstungspfad, sollte zukünftig die Akkutechnologie weiterentwickelt werden. Der Strategieplan zur Aufrüstung der Batterien sieht eine höhere nutzbare Energie bei gleichem Gewicht vor, was zu einer längeren Flugdauer und erweiterten Routenoptionen führt.Heart Aerospace verfügt über insgesamt 230 Aufträge und 100 Optionen für das ES-30 sowie über Absichtserklärungen für weitere 108 Flugzeuge.Informationen zu BAE SystemsBAE Systems, Inc. und seine 34.000 Mitarbeiter sind Teil eines globalen Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Sicherheitsunternehmens und beschäftigt weltweit 89.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen für Luft-, Land-, See- und Raumfahrt sowie fortschrittliche Elektronik-, Nachrichtendienst-, Sicherheits- und IT-Lösungen sowie Support-Dienstleistungen. Unser Engagement zeigt sich in allem, was wir entwerfen, produzieren und liefern - zum Schutz derer, die uns schützen, in einer leistungsstarken, innovativen Kultur. Wir gehen bis an die Grenzen des Möglichen, um unseren Kunden dort einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen, wo es darauf ankommt. www.baesystems.com/US (https://www.baesystems.com/en/home) @BAESystemsInc (https://twitter.com/baesystemsinc)Informationen zu Heart AerospaceBei Heart Aerospace arbeiten wir auf dem neuesten Stand der Technologie und leisten gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Heart hat es sich zur Aufgabe gemacht, das umweltfreundlichste, erschwinglichste und zugänglichste Verkehrsmittel der Welt zu schaffen. Diese Mission basiert auf der Aussicht, dass der elektrische Flugverkehr zur neuen Normalität für Regionalflüge wird und bei der Bewältigung der wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen der Branche einen Wandel bewirken kann. www.heartaerospace.comFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Eric Peterson, BAE SystemsHandy: +1 603-288-4082 eric.peterson2@baesystems.com (mailto:eric.peterson2@baesystems.com)Christina Zander, Heart AerospaceHandy: +46 728-889-610 christina.zander@heartaerospace.com (mailto:christina.zander@heartaerospace.com)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2043029/Heart_Aerospace_BAE_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2043030/Heart_Aerospace_BAE_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2043028/3961368/Heart_Aerospace_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2043429/3962238/BAE_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bae-systems-und-heart-aerospace-arbeiten-zusammen-an-einem-akku-fur-elektroflugzeuge-301785285.htmlOriginal-Content von: Heart Aerospace, übermittelt durch news aktuell