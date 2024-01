BAE Systems Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung rund um eine Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Bae im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Bae, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigten, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit drei positiven Signalen und keiner negativen Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bae auf 1013,85 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 1178 GBP erreicht hat. Der Abstand zum GD200 beträgt somit +16,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1085,18 GBP, was einen Abstand von +8,55 Prozent zur Aktie bedeutet. Auch hier vergeben wir die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI der Bae bei 33,08, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Bewertung "Gut".

Die Analysteneinschätzung für die Bae ergibt insgesamt ein "Gut", da 2 Kaufempfehlungen und keine Neutralen oder Schlechten-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bae liegt bei 0 GBP. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs sich um -100 Prozent entwickeln wird, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Gesamtbewertung "Gut".