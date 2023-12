BAE Systems Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In der technischen Analyse wird der RSI verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes im Verhältnis zur Zeit zu betrachten. Für die Bae-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 47,91 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie neutral ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Bae ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie der Bae auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 2 eine positive Bewertung ab, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 1150 GBP, was einer erwarteten Rendite von 7,68 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der gleichen Branche "Industrie" hat die Bae-Aktie eine Rendite von 62,51 Prozent erzielt, was 57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 57,53 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bae. Es gab 13 Tage lang keine negative Diskussion und an einem Tag eine neutrale Einstellung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Kaufsignale generiert, was zusätzlich zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bae-Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating basierend auf der Anlegerstimmung.