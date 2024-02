BAE Systems Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Bae erreicht einen Kurs von 1172 GBP und liegt damit derzeit +5,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +14,25 Prozent liegt. Somit kann die Aktie charttechnisch betrachtet insgesamt als "Gut" eingestuft werden.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. In diesem Fall liegt der Wert bei 19,66, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Das Branchen-KGV beträgt 37,05, was einen Abstand von 47 Prozent zum KGV von Bae bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie der Bae auf langfristiger Basis ebenfalls als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zum Unternehmen vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel in Höhe von 0 GBP erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung als "Gut" vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bae derzeit 2, was eine negative Differenz von -1,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Bae von den Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung bedacht.