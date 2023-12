BAE Systems Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Unternehmens gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig eine Aktie auf den ersten Blick erscheint. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie günstig bewertet ist. Im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt das KGV von Bae mit einem Wert von 19,66 um 40 Prozent unter dem Durchschnitt von 32. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass Bae in den letzten 12 Monaten 2-mal eine positive Bewertung und kein negatives Rating erhalten hat. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Aktuelle Berichte der Analysten bestätigen diese Einschätzung, wobei das Rating für das Bae-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Eine Ausnahme bildet die Einschätzung des aktuellen Kurses von 1066 GBP, bei der die Analysten eine negative Entwicklung von -100 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 0 GBP prognostizieren, was als "Schlecht"-Einschätzung gewertet wird. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzz um das Unternehmen wird vor allem die Kommunikation im Netz berücksichtigt. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Bae in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält Bae in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Bae bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 2,99 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und zeigt, dass Bae in diesem Bereich unterdurchschnittlich abschneidet.