BAE Systems Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Bae-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst sie als Gut und 0 als Neutral eingestuft hat.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Jedoch wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich damit auf der Ebene der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Bae-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +6,67 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.