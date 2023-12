BAE Systems Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Die technische Analyse der Bae-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beläuft sich auf 994,61 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1056,5 GBP, was einem Unterschied von +6,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1062,48 GBP wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nur um -0,56 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Bae also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Bae liegt bei 51,92 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 54,64 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, daher wird auch die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung in die Bewertung von Aktien einbezogen. Bei Bae wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls ein "Gut" ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Bae-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,51 Prozent erzielt, was 57,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 3,49 Prozent, und Bae liegt aktuell 59,02 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.