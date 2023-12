BAE Systems Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor hat die Aktie von Bae im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,51 Prozent erzielt, was 57,93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 3,44 Prozent, wobei Bae aktuell 59,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Bae-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Daher ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Bae mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,66 derzeit 40 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (32,65). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamteinstufung "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.