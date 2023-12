BAE Systems Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Analysteneinschätzung für Bae ergibt insgesamt ein "Gut", da 2 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bae liegt bei 0 GBP, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 1090 GBP notierte. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Gesamtanalyse der Analysten führt zu einer Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bae beträgt derzeit 34,62 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Bae in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien über Bae haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu Bae zeigt, dass das Unternehmen derzeit etwa gleich viel Aufmerksamkeit erhält wie normal. Dadurch wird die Aktie insgesamt ebenfalls als "Neutral" bewertet.