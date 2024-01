BAE Systems Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Bae-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1010,91 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1155,5 GBP, was einem Unterschied von +14,3 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1081,05 GBP zeigt mit einem Unterschied von +6,89 Prozent eine positive Entwicklung und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Bae-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Bae-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 62,51 Prozent erzielt, was eine Überperformance von 54,03 Prozent gegenüber dem Sektor-Durchschnitt darstellt. Im Branchenvergleich mit "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Bae-Aktie sogar 55,6 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 15,91, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 30, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bae-Aktie in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Bae-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt eine positive Bewertung des Unternehmens. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um die Aktie angesprochen wurden, bestätigen diese positive Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung, unterstützt durch 2 positive und 1 negative Signal.

Insgesamt kann die Bae-Aktie also in Bezug auf die technische Analyse, die Branchenvergleich und die Anleger-Stimmung mit einer positiven "Gut"-Bewertung abschließen.