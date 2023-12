BAE Systems Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bae als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bae-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,62 und ein Wert für den RSI25 von 43,22, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Bae in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +56,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Performance mit 54,94 Prozent über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Bae als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 2 die Aktie als "Gut" bewerten und keine eine negative Bewertung abgeben. Obwohl keine aktualisierten Kursziele vorliegen, liegt die durchschnittliche Erwartung der Analysten bei 0 GBP, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.