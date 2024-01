BAE Systems Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bae-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 16 erreicht, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 19,8 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bae-Aktie daher eine "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Bae insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Bae, sodass auch hier eine "Gut"-Bewertung vorliegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Bae in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,51 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich zu einer Outperformance von +57,45 Prozent führt. Sowohl im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als auch zum gesamten "Industrie"-Sektor erhält Bae daher ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bae, mit 12 positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse und bestätigten Handelssignalen erhält Bae daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Bae-Aktie in Bezug auf den RSI, Analystenmeinungen, Branchenvergleich und Anlegerstimmung.

