BAE Systems Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Bae-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analystenbewertungen 2 "Gut"-Einstufungen erhalten, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Somit erhält Bae insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bae-Aktie derzeit mit einem Wert von 15,91 als überverkauft gilt. Dies wird als "Gut"-Signal eingestuft. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Bae-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Bae-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse der Bae-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1010,91 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1155,5 GBP, was einem Unterschied von +14,3 Prozent entspricht. Daher erhält die Bae-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu "Gut"-Bewertungen für beide führt. Insgesamt erhält die Bae-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.