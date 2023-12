BAE Systems Aktie: Der Knaller!

Die Analysteneinschätzung für die Bae-Aktie ergibt insgesamt ein "Gut", da 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Im Durchschnitt sehen die Analysten das Kursziel für die Bae bei 0 GBP, was einer prognostizierten Entwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt führt die Analystenuntersuchung zu einer Gesamteinstufung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bae in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer durchschnittlichen Diskussionsintensität.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bae-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1000,95 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 1090 GBP weicht um +8,9 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Bae-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,51 Prozent erzielt, was 55,96 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" hat die Aktie mit einer Rendite von 57,38 Prozent deutlich überperformt und wird dadurch insgesamt mit einem "Gut" bewertet.