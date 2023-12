BAE Systems Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Bae festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Beobachtungen erhält Bae insgesamt ein schlechtes Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen über Bae zugenommen haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "gut" eingestuft, da in den vergangenen Wochen auch sechs Handelssignale ermittelt wurden, von denen vier positiv und zwei negativ sind.

Die Bae-Aktie liegt derzeit 1,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig neutral eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,96 Prozent, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Verglichen mit ähnlichen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche wird die Aktie von Bae mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,66 um 40 Prozent niedriger bewertet. Dies lässt auf eine Unterbewertung schließen und führt zu einer "guten" Einstufung aus fundamentaler Perspektive.