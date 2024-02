BAE Systems Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen normiert und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 berechnet. Bae weist einen RSI von 36,73 und RSI25 von 37,96 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich konnte Bae in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +60,89 Prozent verzeichnen, verglichen mit anderen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt um 1,62 Prozent gestiegen sind. Ebenso lag die Performance von Bae 59,88 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Internet spielt auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Bae wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Entwicklung auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend. Der aktuelle Kurs der Bae-Aktie von 1225 GBP liegt 18,43 Prozent über dem GD200 (1034,39 GBP), was ein "Gut"-Signal darstellt. Ebenso liegt der GD50 bei 1140,06 GBP, was einem Abstand von +7,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Bae-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.