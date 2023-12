BAE Systems Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit lässt sich diese Aussage treffen. Für die Bae-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,35 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Bae-Aktie.

Im Branchenvergleich konnte die Bae-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,51 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche einer Outperformance von +58,58 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg im "Industrie"-Sektor von 5,07 Prozent lag die Bae-Aktie mit einer Überperformance von 57,45 Prozent deutlich darüber. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Bae-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Hierbei wurden die Kommentare und Befunde zu Bae auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von Nutzern sozialer Medien rund um Bae aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Zudem wurde die Analyse durch Handelssignale ergänzt, die zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führen. Insgesamt wird Bae hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der Dividendenrendite der Bae-Aktie beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,99 Prozent und liegt damit 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,4 Prozent in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Bae-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.