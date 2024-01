BAE Systems Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Bae Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein stabiles Wachstum. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1013,85 GBP, während der aktuelle Kurs bei 1178 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +16,19 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1085,18 GBP, was einer Distanz von +8,55 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich hat sich die Bae Aktie in den letzten 12 Monaten um 62,51 Prozent verbessert, was eine Outperformance von +56,61 Prozent im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,36 Prozent erzielte, liegt Bae mit 55,16 Prozent darüber und erhält daher in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Bae ist ebenfalls positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und im Meinungsmarkt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen hauptsächlich "Gut"-Signale, insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bae Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 22, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt lautet die Einstufung des RSI also auf "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Vergleiche eine positive Entwicklung der Bae Aktie und führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut".